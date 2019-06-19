Son Dakika Haberleri: Seçer: "Yeni dönemde çok daha güzel hizmetlere imza atacağız"
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Seçer: "Yeni dönemde çok daha güzel hizmetlere imza atacağız"

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in en uzak ilçesi Anamur'a yaptığı inceleme gezisinde, her ilçeye kent merkezi gözüyle bakacaklarını belirterek, yeni dönemde çok daha güzel hizmetlere imza atacaklarını kaydetti.

Seçer:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in en uzak ilçesi Anamur'a yaptığı inceleme gezisinde, her ilçeye kent merkezi gözüyle bakacaklarını belirterek, yeni dönemde çok daha güzel hizmetlere imza atacaklarını kaydetti.

Anamur'da düzenlenen Akdeniz Katı Atık Birliği Meclis Toplantısı'na katılan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi birimlerinde de bir takım inceleme ziyaretlerinde bulundu.

İlk olarak MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur Şube Müdürlüğü'ne geçen Seçer, teknik binada yaptığı incelemelerin ardından birim amirleri ve personeller ile bir toplantı gerçekleştirdi. Anamur'un en önemli sorunlarından içme suyu yetersizliği ile ilgili bütün sıkıntıları ortadan kaldıracak projenin hazır olduğu kaydeden Seçer, Anamurluların sabırsızlıkla beklediği projenin inşaatına da yakın zamanda başlanacağı müjdesini verdi. MESKİ birim amiri ve personellerden, ilçede yaşanan genel ve idari problemler hakkında da bilgiler alan Seçer, bu problemlerin ortadan kaldırılması için gerekenlerin mutlaka yapılacağını belirtti.Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Anamur Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek teknik birimlerde görevli personellerle selamlaşan Seçer, burada düzenlediği toplantıda da Şube Müdürü Mehmet Ünal Erdal'dan brifing aldı. Özellikle MESKİ ve Büyükşehir Belediye Şube Müdürlüğü'nü bir arada toparlayacak kompleks bir yerleşke ihtiyacına karşılık yapılabileceklerinin görüşüldüğü toplantıda, vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet götürebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacaklarının altını çizen Seçer, çok kısa zamanda Mersin kent merkezinde gözlemlenecek hizmet ve projelerin, kentin tamamında da hissedileceğini ifade etti. Kent merkezi ile ilçeleri hizmet noktasında birbirinden ayırmayacaklarını vurgulayan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak bütün şehre eşit hizmet götüreceklerini ifade etti. Özellikle ilçelerde ilk olarak sorunları ve şikayetleri ortadan kaldıracak hizmet ve projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Seçer, Mersin'de ve tüm ilçelerinde her şeyin çok güzel olması için canla, başla çalışacaklarını ifade etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Vahap Seçer, Mersin, Anamur, Güncel
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