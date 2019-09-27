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Seçici Göz Denetiminde 35 sürücüye 7 bin 717 TL ceza uygulandı

17 dakika önce

Antalya'da Seçici Göz Denetimi kapsamında toplam 35 sürücüye 7 bin 717 TL para cezası uygulandı.

Seçici Göz Denetiminde 35 sürücüye 7 bin 717 TL ceza uygulandı, System.String[]

Antalya'da Seçici Göz Denetimi kapsamında toplam 35 sürücüye 7 bin 717 TL para cezası uygulandı.


Trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince yol güzergahlarında çeşitli trafik denetimleri yapıldı. Yapılan Seçici Göz Denetiminde, seyir halinde cep telefonu ile görüşmekten 15 sürücüye, kırmızı ışık ihlalinden 16 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 2 sürücüye, kask takmamaktan bir sürücüye, yolcuların araca iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamaktan bir sürücüye olmak üzere toplam 35 sürücüye 7 bin 717 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:21 Kaynak: İHA
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