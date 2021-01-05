Seçil Gür: Serdar'ı çok seviyorum - Son Dakika

Seçil Gür: Serdar'ı çok seviyorum

05.01.2021 08:38
Seçil Gür: Serdar'ı çok seviyorum, System.String[]

Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi şarkıcı Seçil Gür, sunucu-yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu.

Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi şarkıcı Seçil Gür, sunucu-yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Yelda Kırçuval'ın "Siz ayrıldıktan sonra Serdar'la bir yayın yapmıştım, çok mutsuzdu. Şimdi ise gözleri ışıldıyor. Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna Seçil Gür, "O kadar çok seviyorum ki Serdar'ı. O da bunu hissediyor. O da beni seviyor. Evlilikle ilgili konuşmuyoruz ama Allah nasip etsin tabii ki, şu an çok mutluyuz" yanıtını verdi. Ortaç ise konuyla ilgili, "O kadar iyi gidiyor ki şu an. Zamanı gelince otomatik olarak ikimiz de aynı anda isteriz diye düşünüyorum" dedi.

Hayranları tarafından canlı yayında evlenme teklifi etmesi istenen Serdar Ortaç, "Bence zamanı değil çünkü onun da hazır olduğu günü ben hissederim. Seçil'in hazır olduğu gün tabii ki evlenmek isterim ama özel olmalı bu durum" dedi.

Seçil Gür: Serdar'ı çok seviyorum

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seçil Gür: Serdar'ı çok seviyorum - Son Dakika Magazin


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