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SEÇİLECEK Mİ

1 saat önce

751 üyeli Avrupa Parlamentosu, salı akşamı, AB Komisyonu Başkanını oylayacağı Ursula von der Leyen'e karşı itirazlar var. Başta Alman Sosyal Demokratlar von der Leyen'in aday gösterilmesine tepkili.

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751 üyeli Avrupa Parlamentosu, salı akşamı, AB Komisyonu Başkanını oylayacağı Ursula von der Leyen'e karşı itirazlar var. Başta Alman Sosyal Demokratlar von der Leyen'in aday gösterilmesine tepkili. Savunma Bakanı von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğun oylarını almak için Brüksel'de yoğun ziyaret turları düzenliyor. Brüksel ve Strassburg'da Avrupa Parlamentosu milletvekilleriyle görüşerek, iknaya çalışıyor. Demeç vermemek için basından uzak duran Leyen'in danışmanları oylama öncesi von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu'nda yapacağı konuşma metni üzerinde çalışıyor ve onu başkanlığa hazırlıyor.

YEŞİLLER 'HAYIR' DİYECEK

Yeşiller, Ursula von der Leyen'le toplantıdan sonra toplu olarak hayır oyu kararı aldı. Yeşiller Grup Başkanı Ska Keller, von der Leyen'in Avrupa'yı nereye götürmek istediği sorusunun kendilerinde açıklık kazanmadığını söyledi. Alman Hıristiyan Demokrat (CDU) partili von der Leyen'in seçilme şansı sosyal demokratlara bağlı. Parlamento'da ikinci büyük gurubu 154 milletvekiliyle sosyal demokratlar oluşturuyor. Sosyal demokratlar kendi adayları Frans Timmermans'ın AB Komisyonu Başkanı olmasını istedi. AB liderlerinin kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarda anlaştığı von der Leyen'i seçmekte istekli değiller. Ancak Almanya'da hükümet ortağı olan sosyal demokratlar kendi oylarıyla bir Alman'ın AB komisyon başkanı seçilememesinin getireceği tepkiden de korkuyorlar. Salı akşamı yapılacak oylamayı von der Leyen'in kaybetmesi durumunda AB liderleri bir ay içinde yeni bir isim önermek zorunda.
Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:27 
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