Son Dakika Haberleri: Seçilerse Maaşını Öğrencilere Burs Olarak Verecek

Seçilerse Maaşını Öğrencilere Burs Olarak Verecek

1 saat önce

AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçildiği takdirde 5 yıl boyunca kendisine ödenecek olan belediye başkanlık maaşını, burs olarak üniversite okuyan öğrencilere ve ilçedeki sivil toplum örgütlerine bağışlayacağını belirtti.

Seçilerse Maaşını Öğrencilere Burs Olarak Verecek, System.String[]
AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçildiği takdirde 5 yıl boyunca kendisine ödenecek olan belediye başkanlık maaşını, burs olarak üniversite okuyan öğrencilere ve ilçedeki sivil toplum örgütlerine bağışlayacağını belirtti.

Başterzi, yaptığı yazılı açıklamada, Selçuk'un fırsatlarını, dinamiklerini ve sorunlarını çok iyi bildiğini, göreve geldikleri takdirde ilçenin gelişmesi, kalkınması, sorunlarının çözülmesi noktasında kaymakamlık, ilçe halkı, muhtarlar, diğer siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

İlçenin tarihi ve turizmiyle dünyanın gıpta ile baktığı bir yer olduğuna dikkati çeken Başterzi, hükümetin Selçuk'a önemli yatırımları yaptığına işaret etti.

Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi'nin yakından takipçisi olacaklarını bildiren Başterzi, şunları kaydetti:

"8 bin 500 yıllık geçmişe sahip Efes'i yeniden denizle buluşturmak için hazırlanan Antik Kanal Projesi'nin tamamlanmasının ardından bölgemize yılda 10 milyon turist bekliyoruz. Bu talebe yanıt vermek için de altyapı çalışmalarımıza başladık.Bir ülkenin kalkınması için gerekli olan yegane unsurun başında eğitimin gelmektedir. Seçildiğim takdirde 5 yıl boyunca ödenecek belediye başkanlık maaşımı burs olarak üniversitede okuyan öğrencilere ve ilçedeki sivil toplum örgütlerine bağışlayacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:51 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Selçuk, Politika
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