Seçili LG OLED TV'ler Opet'ten 5 bin TL'ye varan yakıt puan hediyeli - Son Dakika

LG Türkiye'nin Opet iş birliği ile düzenlediği kampanya kapsamında, 48 inçten 86 inçe kadar farklı ekran boyutlarında C1 serisi LG OLED TV alanlar, OPET'ten 600 TL ile 5 bin TL arasında değişen tutarlarda yakıt puan sahibi oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics Türkiye, Opet işbirliği ile 4 Kasım-31 Aralık'ta düzenlediği kampanya kapsamında C1 serisi LG OLED TV modellerinden satın alan tüketicilere, Opet'ten 5 bin TL'ye varan yakıt puan hediye ediyor.

Belirlenen tarihler arasında OLED83C1 modeli 5 bin TL, OLED77C1 modeli 2 bin TL, OLED65C1 modeli 1.250 TL, OLED55C1 modeli 800 TL ve OLED48C1 modeli 600 TL tutarında Opet yakıt puan hediyeli olacak.

Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için satın aldıkları ürünün kurulumunu 1 ay içerisinde LG yetkili servisine yaptırmaları ve ardından www.lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir TV deneyimi sunan C1 serisi LG OLED TV'ler üstün özellikleri ile sinemaseverlerden sporseverlere, hızlı oyunculardan tasarım tutkunlarına kadar herkesin beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandı.

C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyunseverlerin favorisi 48 inçten ultra geniş 83 inçe kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar devam edecek