Seçilirse bir ilki başaracak

Amasyalı ziraat mühendisi ve pancar üreticisi Oğuz Kavuncuoğlu, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifine başkan adaylığını açıkladı. Kavuncuoğlu eğer başkanlığa seçilirse kooperatif ilk kez bir ziraat mühendisi tarafından yönetilecek.

Oğuz Kavuncuoğlu, önümüzdeki günlerde yapılacak Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına adaylığını açıkladı. 46 yaşındaki Kavuncuoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olarak 22 yıldır tarım sektöründe çeşitli görevlerde yer aldı. Şeker pancarı sektöründe uzman olarak bilinen ve çiftçiler arasında 'hoca' olarak anılan Kavuncuoğlu, "Toprak bizim, pancar bizim, güç bizim. Bundan sonra söz, pancar çiftçisinin olacak. Sahada edindiğimiz bilgi, birikim, deneyim ve sizlerin desteğiyle kooperatifimizi ayağa kaldıralım. Onlarca projemiz var. Kooperatifçiliğin nasıl yapıldığını herkese gösterelim. Gelin hep birlikte yürüyelim, birlikte çalışıp birlikte kazanalım" dedi.

Oğuz Kavuncuoğlu eğer seçilebilirse kurulduğu 1951 yılından bu yana Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifini ilk kez bir ziraat mühendisi yönetmiş olacak. - AMASYA