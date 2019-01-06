Son Dakika Haberleri: Seçilirse Muhtar Maaşını Mahallesine Harcayacak

Seçilirse Muhtar Maaşını Mahallesine Harcayacak

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Çarşı Mahalle muhtarlığı için adaylığını açıklayan Necdet Yaslan, seçilmesi halinde tüm maaşını mahallesinin ihtiyaçları için harcayacağını açıkladı.

Seçilirse Muhtar Maaşını Mahallesine Harcayacak, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Çarşı Mahalle muhtarlığı için adaylığını açıklayan Necdet Yaslan, seçilmesi halinde tüm maaşını mahallesinin ihtiyaçları için harcayacağını açıkladı.

Muhtar adayı Necdet Yaslan yaptığı açıklamada "Bozüyük'te çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında çalışarak 2012 tarihinde emekli oldum. Evli ve 2 kız çocuk babasıyım. 4.5 yıl Ferat Cami dernek başkanlığı yaptım.Halen Bozüyük Kent Konseyi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. 53 yıldan beri Çarşı Mahallesinde yaşıyorum. Mahallenin tüm sorunlarına vakıf olduğum için çözüm noktasında zorlanmayacağımı düşünerek adaylığımı açıklıyorum. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bildiğim için eğer Rabbim bana bu görevi nasip ederse muhtarlık maaşımı giderler için kullanacağımı, geri kalanını da ihtiyacı olan öğrencilere burs olarak vereceğimi taahhüt ederiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, Yaşam
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