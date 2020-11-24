"Seçilmiş Anlar" sergisi yarın İstanbul Modern'de açılıyor - Son Dakika

İstanbul Modern, iş adamı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı'nın ölümünün 10. yıldönümünde fotoğraflarından oluşan "Seçilmiş Anlar" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen'in üstlendiği sergi, yarın kapılarını sanatsevere açıyor.

Serginin çevrim içi olarak gerçekleştirilen basın toplantısından konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, fotoğraf sanatıyla 1960'larda ilgilenmeye başlayan Şakir Eczacıbaşı'nın yapıtlarıyla yurtiçi ve yurtdışında büyük ilgi çekerek çağdaş fotoğraf sanatçıları arasında yerini aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde kültür ve sanat dünyasına sayısız katkı sağlayan Şakir Eczacıbaşı'nı onun objektifine yansıyan anlarla anmak istiyoruz. Çok yönlü kişiliğinin yanı sıra Türkiye fotoğraf tarihindeki yerini fotoğrafın biçimselliğini sorgulayarak; çalışmalarında gündelik hayatın devinimini, belirsizliklerini ve değişimlerini yansıtarak bulan Şakir Eczacıbaşı'nın seçtiği anları, İstanbul Modern'deki sergisiyle izleyiciye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah da "Seçilmiş Anlar" sergisi ile eşzamanlı olarak Şakir Eczacıbaşı'nın vefatından kısa bir süre önce hazırlıklarını tamamladığı son kitabı "Seçilmiş Anlar"ı da Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı aracılığıyla 10 yıl sonra günyüzüne çıkararak sanatseverlerle buluşturduklarını dile getirdi.

Atalay Gümrah, hazırlıkları uzun zamandır sürdürülen ve Şakir Eczacıbaşı'nın sanata olan tutkusuna, biyografisine ve fotoğraf sanatının örneklerine detaylı olarak yer verilen sakireczacibasi.com adresindeki web sitesini de yayına aldıklarını da ifade etti.

Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen serginin küratörü Bülent Erkmen ise, "Sergi Eczacıbaşı'nın hayata bakışındaki anların çeşitliliğini, renkliliğini, sıradan anlara sıra dışı bir duygu yükleyen görüntülerini aktarıyor. Şakir Eczacıbaşı, yapmak istediklerine, ilgilerine, ilgilendiklerine, hayata ve fotoğrafa iştahla, coşkuyla yaklaşırdı. Baktığı, gördüğü her şeyin, her anın fotoğrafını çekti. 50, 100, 150 fotoğraf onun, sesine de benzeyen gürül gürül fotoğraf dünyasını anlatmaya yetmez." ifadelerini kullandı.

"Seçilmiş Anlar", Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğrafçılık kariyerine başladığı 1960'lı yıllarda çektiği izlenimci fotoğraflarının yanı sıra 1980'li yıllardan itibaren fotoğrafın teknik imkanlarını kendine özgü bir yaklaşımla yorumladığı çalışmalarını izleyicilerle buluşturuyor.

Şakir Eczacıbaşı'nın "doğal halde olduğumuz yerler" olarak tarif ettiği sokakları ve binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyasının çok katmanlı yapısını yansıtıyor. Sanatçının insan merkezli çalışmaları ile kültür sanat alanında döneminin önemli aktörlerinin portrelerine yer veren sergi, aynı zamanda sanatçının "evrensel bir iletişim arama" arzusunu da gözler önüne seriyor.

Serginin çevrim içi düzenlenen basın toplantısında İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding CEO'su Atalay Gümrah ve İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız'ın yanı sıra pek çok basın mensubu katıldı.

Sanatçının, İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonundaki pek çok çalışmasının yanı sıra Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'na bağışladığı fotoğraf koleksiyonundan bir seçkinin yer aldığı sergide, 300'ü aşkın fotoğraf bulunuyor.

"Seçilmiş Anlar", 31 Mart'a kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.