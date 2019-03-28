Son Dakika Haberleri: Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi

Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi

39 dakika önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu seçim afişini sökmeye çalışan gençleri engellediği gerekçesiyle dükkanının duvarının boyayla işaretlendiğini ileri süren kadın, jandarmaya şikayetçi oldu.

Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi, System.String[]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu seçim afişini sökmeye çalışan gençleri engellediği gerekçesiyle dükkanının duvarının boyayla işaretlendiğini ileri süren kadın, jandarmaya şikayetçi oldu.

İlçeye bağlı kırsal Göbül Mahallesi'nde kahvehane işleten Fatma Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün iki gencin, partilerinin mahalledeki aday tanıtım toplantısı öncesi bazı yerlere parti bayrakları asmak istediğini söyledi.

Köy meydanında kahvehanesinin önündeki direğe bayrak asmak isteyen gençlerin, Erdoğan ile Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu afişleri sökmeye çalıştığını gördüğünü belirten Güven, Erdoğan'ın bu ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyerek, onlara müdahale ettiğini öne sürdü.

Güven, gençlerle arasında çıkan tartışmanın, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle bittiğini ve daha sonra bu kişilerin başka yerlere bayrak astığını, ardından aday tanıtım toplantısının yapıldığını dile getirdi.

"Kırmızı sprey boyayla çarpı işareti koymuşlar"

Fatma Güven, olaydan bir gün sonra dükkanını açmaya gittiğinde direkteki seçim afişlerinin yırtılarak yere atıldığını, kahvehanenin duvarları ve camlarına da kırmızı sprey boyalarla çarpı işaretleri konulduğunu fark ettiğini aktardı.

Eşi Hüseyin Güven ile jandarmaya ihbarda bulunduğunu bildiren Fatma Güven, ekiplerin mahalleye gelerek olay yerinde inceleme başlattığını ifade etti.

Güven, tehditler aldığını da ileri sürerek, olayı yargıya taşıyacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Balıkesir, Fatma Güven, Cumhurbaşkanı, Güncel
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