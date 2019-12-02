Son Dakika Haberleri: Seçim anketi: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a yaklaşık 5 puan fark attı
Son Dakika Dünya Seçim anketi: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a yaklaşık 5 puan fark attı - Son Dakika Dünya

Seçim anketi: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a yaklaşık 5 puan fark attı

6 saat önce

PİAR Araştırma'nın yaptığı son ankette cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 44,5'i Ekrem İmamoğlu'na oy veririm derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39,7 oldu

Seçim anketi: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a yaklaşık 5 puan fark attı, System.String[]

Türkiye'de 'Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz' sorusunu seçmenlerin yüzde 44.5'i İmamoğlu derken, yüzde 39,7'si Erdoğan diye cevapladı.


PİAR Araştırma'nın yaptığı son ankette cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 44,5'i Ekrem İmamoğlu'na oy veririm derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39,7 oldu. Ankete katılanların yüzde 15,8'i kararsız olduğunu belirtti

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:55 
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