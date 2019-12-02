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Seçim anketi: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a yaklaşık 5 puan fark attı
6 saat önce
PİAR Araştırma'nın yaptığı son ankette cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 44,5'i Ekrem İmamoğlu'na oy veririm derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39,7 oldu
Türkiye'de 'Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz' sorusunu seçmenlerin yüzde 44.5'i İmamoğlu derken, yüzde 39,7'si Erdoğan diye cevapladı.
PİAR Araştırma'nın yaptığı son ankette cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 44,5'i Ekrem İmamoğlu'na oy veririm derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39,7 oldu. Ankete katılanların yüzde 15,8'i kararsız olduğunu belirtti
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:55
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