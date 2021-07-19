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Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek - Son Dakika

Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek

19.07.2021 10:34

Area Araştırma Şirketi tarafından yapılan son anketin sonuçları paylaşıldı. Ankette Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti yüzde 35.2, MHP yüzde 10, Millet İttifakı'nda yer alan CHP yüzde 23.7, İYİ Parti ise yüzde 14.4 oy aldı. Seçimin kaderini belirlemesi beklenen kararsız seçmenlerin oranının artış gösterdiği dikkatlerden kaçmadı. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 19'u "hiçbir partiyi tercih etmem" seçeneğini tercih etti.

Area Araştırma Şirketi, son seçim anketini, yayınladı. Ankete damga vuran yine kararsız seçmen oldu. Toplam oylar üzerinden değerlendirildiğinde 'kararsızım' şıkkını seçen katılımcıların sayısı yüzde 19 oldu.

MİLLET İTTİFAKI'NDA İYİ PARTİ ÖNE ÇIKTI

Geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmede AK Parti yüzde 35.2, MHP yüzde 10 oy alıyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden CHP yüzde 23.7, İYİ Parti ise yüzde 14.4 oy aldı. Önceki anketlerde 10 ve 12 bandında giden İYİ Parti'nin son ankette yüzde 14.4 alması dikkat çekti.

Son seçim anketi yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu

KARARSIZLAR YİNE DAMGA VURDU

Son ankete yine kararsızların çokluğu damga vurdu. "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun cevapları toplam oylar üzerinden değerlendirildiğinde AK Parti yüzde 28.5, CHP yüzde 19.2, İYİ Parti yüzde 11.7, HDP yüzde 8.2, MHP yüzde 8.1, DEVA yüzde 2.6, Diğer 2.7, karasızlar 19.0 olarak sıralandı.

Son seçim anketi yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek

Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Seçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek - Son Dakika


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