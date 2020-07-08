Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir - Son Dakika

Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son zamanlarda yapılan anketlerde "AK Parti'nin oylarının düştüğü" iddialarına "AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir" sözleriyle yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merak edilen erken seçim iddiaları, anket sonuçları ve Ayasofya konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı

Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

Terör örgütü PKK/ YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

AYASOFYA İBADETE AÇILACAK MI?

İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz

"AK PARTİ'NİN OY KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılırarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir. Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz. 2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.

ERKEN SEÇİM YAPILACAK MI?

Erken seçim meselesi ittifaklar meselesi gündemi saptırmak için ortaya çıkıyor.

Numan Kurtulmuş, Ayasofya, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:34 

Son Dakika Politika Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir - Son Dakika

Son Dakika

13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 13:07 ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:49 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 00:45 Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı 23:49 İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti 23:14 Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi 17:52 Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
15:21
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
15:00
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
14:55
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
14:53
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
14:03
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
13:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 16:53:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]