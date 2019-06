Seçim arifesinde plajlar boş kaldı

Seçim arifesinde plajlar boş kaldıYURT - TOPLU - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde yerli turistler İstanbul'a akın edince plajlar boş kaldı.Çeşme'de tatile seçim molasıİZMİR - Uzun Ramazan Bayramı ile başlayan yaz tatili turizmin göz bebeği Çeşme'de doluluğu arttırırken, İstanbullu seçmenlerin tatile ara verip, oylarını kullanmak için İstanbul'a dönmeleri üzerine tatilci sayısında azalma yaşandı.Ülke turizminin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çeşme, Türkiye'nin birçok bölgesinden tatilciyi ağırlarken, özellikle Alaçatı çok sayıdaki İstanbullu tatilcinin vazgeçilmezi haline geldi. Uzun Ramazan Bayramı tatili için Çeşme ve Alaçatı'ya gelen çok sayıdaki İstanbullu tatilci, bayram tatili bitmesine rağmen tatillerine devam etti. Gündüzleri Alaçatı Sörf Merkezi'nde sörf yaparak, beach clublarda, Alaçatı'nın koylarında ve ücretsiz halk plajı olan Ilıca Plajı'nda denize girerek serinleyen İstanbullu tatilciler, geceleri ise Alaçatı'nın tarih kokan evlerinin arasındaki dar sokaklarda bulunan mekanlarda, geç saatlere kadar eğlenmeyi sürdürdüler.Otellerin doluluk oranı düştüAncak 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi nedeniyle, demokratik haklarını kullanarak oy kullanmak için tatile ara veren İstanbullu tatilciler, hafta başından itibaren Çeşme'den ve Alaçatı'dan ayrıldılar. İstanbullu tatilcilerin seçim nedeniyle İstanbul'a dönmeleri üzerine, butik otel ve turistik otellerin dolulukları da düştü.CHP 7 otobüs kaldırıyorÖte yandan, yaz tatilinde çalışmak için Çeşme'ye gelen çok sayıdaki İstanbul seçmeni ile ulaşım sıkıntısı yaşayan İstanbullu da, CHP Çeşme İlçe Örgütü'nün sağladığı 7 otobüsle bugün saat 21.00'de, Ilıca Garajı'ndan İstanbul'a hareket edecek."Temmuz'un ilk haftasından itibaren doluluğumuz yüzde 96"Dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın yanında yer alan bir otelin genel müdürlüğünü yapan Bilal Aşkar, İstanbul'daki seçimin Çeşme turizmine etkisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çeşme'de yaz sezonu, bayram tatiliyle güzel başladı, ama İstanbul seçimleri bizi ciddi anlamda etkiledi. Özellikle bu hafta, İstanbullu misafirlerimizin ayrılmasıyla, doluluğumuz oldukça düştü. İstanbullu misafirlerimiz, demokrasinin bir gereği olan seçimlerde oylarını kullanmak için, tatillerinden vazgeçip, İstanbul'a döndüler. Seçimin hemen ardından, kendi otelimiz için söylemem gerekirse, Temmuz ayının ilk haftasından itibaren doluluğumuz yüzde 96'yı buluyor. Bu da gösteriyor ki, bu ivmede gidersek, herhangi bir handikap yaşamazsak, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları iyi geçecek. Geçen yıl olduğu gibi turizmi Ekim ayına da sarkıtabilirsek, turizmci açısından iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu. İstanbullu tatilciler Bodrum'da sahilleri boşalttıİstanbul seçmeni Bodrum'u terk ediyorMUĞLA - Bodrum'da bulunan İstanbul seçmeni de oylarını kullanmak için İstanbul'a hareket etmeye başladı. Sahillerde ise yabancı turistlere kaldı.23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak İstanbullu seçmenler için Bodrum'dan çok sayıda otobüs kaldırılıyor. Dünden itibaren Milas-Bodrum Havalimanı gidiş hattındaki yolcu sayısında büyük artış olduğu öğrenildi. Bodrum Milas Havalimanından İstanbul'daki havalimanlarına 3 havayolu şirketi 30 sefer yapacak. Havayolu şirketlerinin internet sitelerinde neredeyse her sefer için son biletlerin satışta olduğu dikkat çekiyor.İstanbul seçmeninin yaz aylarında yaşadığı veya tatil için tercih ettiği yerlerin başında Bodrum geliyor. İlçedeki İstanbul seçmeni oylarını kullanmak için İstanbul'a hareket etmeye başladı. Seçmenlerin birçoğu Ramazan Bayramı'nın ardından İstanbul'a dönerken, ilçede kalanlar da oylarını kullanmak üzere gitmeye başladı.Ak parti ve CHP otobüs kaldırıyorAk Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de kendi seçmenlerini İstanbul'a taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, partinin tüm Muğla'da seçmenler için otobüs kaldıracağını ifade ederek, Bodrum'dan Cumartesi günü 10 otobüs kaldırmayı planladıklarını söyledi. Özel araçlarıyla gidenler ve havayolu ile gidenler için de yardımcı olduklarını dile getiren Özmen, daha önceden otobüsle giden seçmenler için de bilet desteğinde bulunduklarını anlattı.Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı'nın da Bodrum'dan 31 otobüs kaldıracağı bildirildi. Otobüslerin 18.00'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı yakınındaki bir akaryakıt istasyonundan kalkacağı bildirildi.Turizmciler seçim sonrasını bekliyorİstanbul seçimlerinin yerli turist açısından en çok etkilediği yerlerin başında da yine Bodrum geliyor. Seçim dolayısıyla ilçedeki bazı plajlarda yabancı turist ağırlığı göze çarpıyor. Bitez Sahili yabancı turistin çok olduğu sahillerin başında geliyor.Turizmciler ise seçim sonrasından oldukça umutlu. Bitez Sahilinde faaliyet gösteren işletmeci Cihan Yavaş, yerli turist açısından henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığını fakat seçim sonrası için çok umutlu olduklarını dile getirerek "Herkes seçimi bekliyor. Şu an buradaki müşterilerin yüzde 95'i yabancı müşteri. Yabancı müşteri yoğunluğu bu sene iyi, memnunuz. Ama Türk müşterilerimiz henüz gelmedi. Herkesin seçimi beklediğini düşünüyorum. Seçim bittiğinde buralar her zamanki gibi Türk müşterilerle dolup taşacak" dedi. İstanbul seçimleri dünyaca ünlü Altınkum'u etkilediAYDIN - Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri dolayısıyla İstanbul'dan gelen tatilciler memleketlerine giderken, Didim'deki plajlar boşalmalar yaşandı.İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri dolayısıyla İstanbul'dan Didim'e gelen tatilciler memleketlerine giderken plajların boşaldığı görüldü.Aydın'ın turistik ilçesi Didim'e tatile gelen İstanbullu tatilciler oy kullanmak için memleketlerine döndükleri görüldü. Dünyaca ünlü Altınkum plajı, ilçede yaşayan yabancılar ile günü birlik tatilcilere kalırken, belediyeye ait şezlongların boş olduğu gözlerden kaçmadı. Yalı caddesindeki işletmelerinde boş olduğu görülürken, güzel havanın keyfini ise yabancı uyruklu vatandaşların ve çocukların çıkardığı görüldü. Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldıİSTANBUL - İstanbul'da seçim öncesi plajlarda yoğunluğa rastlanmadı.İstanbullu seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek amacıyla sandığa gidecek.Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yenileme kararının ardından İstanbullu seçmen sandığa kilitlendi. Normal zamanda dolu olan İstanbul'un çevre sahilleri boş kaldı. İstanbullunun sıklıkla tercih ettiği Ağva plajlarında yoğunluk görülmedi.İşletmeciler sahillerde seçim nedeniyle boşluklar olduğunu ve hafta başından itibaren yeniden yoğunluk olmasını beklediklerini söyledi.