Son Dakika Haberleri: Seçim atlatıldı, iki önemli 'risk' var
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Seçim atlatıldı, iki önemli 'risk' var

1 saat önce

Haftaya değer kazançlarıyla başlayan TL cinsi varlıklarda, kazançların bir kısmı geri verildi.

Seçim atlatıldı, iki önemli 'risk' var, System.String[]
Haftaya değer kazançlarıyla başlayan TL cinsi varlıklarda, kazançların bir kısmı geri verildi. İki önemli risk faktörü nedeniyle dolarda aşağı yönlü hareketler sınırlı kalırken, borsada yükseliş güçlü destek bulamıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:33 
Ekonomi
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