"Seçim bitti, tramvay çalışmaları durdu"

AK Parti Eskişehir Tanıtım ve Medya Başkanı ve İl Basın Sözcüsü Hasan Burgaz, tramvay çalışmalarının seçimlerden sonra durduğunu bildirdi.

Burgaz, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yerel seçimler öncesinde başlattığı, tramvay hatlarının uzatılması çalışmalarının seçimler bitince durduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, 4 yeni tramvay hattı yapılacağını açıkladığını ve Gazi Yakup Satar Caddesi, Sivrihisar Caddesi bölümünde çalışmalara başladığını anımsatan Burgaz, şunları belirtti:

"Ancak bu çalışmalar, mart 2019 yerel seçimlerinden sonra, bıçak gibi kesildi ve durduruldu.

Şehir içi trafiğini Arap saçına döndüren ve yapımı aniden durdurulan, tramvay uzatma çalışmaları, hem bu güzergahı kullananları ve hem de çevre esnafını olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Eskiye göre daha büyük problemler ve trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. İnşaat çalışmaları sebebiyle oluşan çevre kirliliği, toz, duman ve kasislerde ayrıca bir sorun olmaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, halkın gözünü boyamak adına, seçim yatırımı olarak başladığı, tramvay uzatma çalışmaları, aylar geçmesine rağmen, öylece bekliyor.

Her fırsatta, Eskişehir'in Avrupa şehri olduğu reklamını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, reklamdan önce hemşehrilerimizin ekonomik zararlarını ve trafikte geçen kayıp zamanlarını giderecek, işler yapmalıdır."