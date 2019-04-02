Seçim Bitti, Vakit Çalışma Vakti

MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, seçimin bittiğini vaktin çalışma vakti olduğunu söyledi.

MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, seçimin bittiğini vaktin çalışma vakti olduğunu söyledi.



Sivas'ta gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde merkez ilçenin dışındaki 16 ilçenin 7'sinde MHP'li adaylar kazandı. 7 Beldenin 3'ünü yine MHP'nin gösterdiği adaylar kazandı. MHP Sivas'ta elde ettiği başarıyla tarihi bir rekora da imza atmış oldu.



Sivas'ta elde etikleri tarihi rekorla ilgili açılma yapan MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunarak,"Öncelikle yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırla vesile olmasını diliyorum. Cumhur ittifakı toplamda yüzde 52'lik oy oranı ile bütün soru işaretlerini ve bütün tartışmaları geride bırakarak ülkenin önünün açılmasına sebep olan bir oy oranı ile sandıktan çıkmıştır. Yerel seçimler bitmiştir, bundan sonra 2023 Hazirana kadar seçim yoktur. Ülkemizin refahı ve milletimizin ekonomik anlamda toparlanması için çalışma vaktidir. Artık Cumhur İttifakının yolu bu şekilde çizilecektir " dedi.



Hedef tüm belediye başkanlıklarını kazanmak



Navruz, gelecek mahalli idareler seçiminde Sivas'ta ki tüm belediyelere talip olduklarını belirtip "Sivas'ta da biz 3 olan belediye sayımızı, 7 ilçe 3 belde toplamda 10'a çıkarttık. Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisinin yükümlülüğü daha da artmıştır. Çünkü bu belediyelerde vatandaşlarımıza iyi hizmet etmek zorundayız. Bu sorumluluğumuzun bilincinde hareket edeceğiz. Gelecek yerel seçimlerde de il merkezi dahil bütün ilçelerimizde ve beldelerimizde güçlü ve kararlı bir şekilde vatandaşlarımızın karşısına çıkarak hepsine aday olacağız. İnşallah hepsini de kazanacağız. Bu noktada liderimizin emri olan seçimlerden sonra oy veren, vermeyen bütün vatandaşların belediye başkanı olma sorumluluğuna bütün belediye başkanlarımız haizdir. Buna göre Milliyetçi Hareket Partisinin belediyeleri yönetilecektir" dedi. - SİVAS

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