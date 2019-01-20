Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Erzurum
'da bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na başkanlık etti.
Toplantıya Erzincan
Valisi Ali Arslantaş ile birlikte 8 ilin Valisi de katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin," Erzurum'da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda başkanlık etti. Palandöken Kayak Merkezi
'ndeki otelde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ile birlikte bölgede bulunan 8 ilden vali, jandarma komutanları, emniyet müdürleri katıldı. Seçim güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı
Sayın Süleyman Soylu, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Seçimlerde bütün kolluk kuvvetlerinin görev başında olacağını ifade eden Soylu, 547 bin güvenlik personelinin seçim güvenliğini sağlayacağını açıkladı. Toplantıda katılımcılara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine değinerek, çeşitli altı boş, temelsiz iddialarla seçim gündeminin meşgul edildiğini söyledi. Konuşmasını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye
'de ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki herhangi bir eksiklik veya hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek bir etkiye sahip değildir. Çünkü seçimle ilgili bütün hukuki süreçler ve kurumlar çalışmaktadır, aktiftir. Bütün itiraz ve düzeltme mekanizmaları çalışmaktadır. Söz
gelimi seçmen listelerine, adres bilgilerine ilişkin tespit edilen bir sorun varsa, partiler tarafından bu itirazlar, resmi yollarla zaten seçim kurullarına yapılmakta ve bunlar karara bağlanmaktadır. Bu hukuk yolu açıktır ve işletilmektedir. İncelenip karara bağlanmış ve düzeltilmiş olanlar var, halen incelemesi sürenler var. Art niyet taşıyanlar da olabilir ama önemli olan bunların tespit edilip düzeltilmesini temin eden bir mekanizmanın varlığı ve bunun işliyor olmasıdır. Keza Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde, herkesin kendi yaşadığı yerde oy kullanması, farklı davranışlar ve arayışlar içine girmemesi gerektiğini, bunu tasvip etmediklerini, hatta bundan şikayetçi olduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bunu seçime gölge düşürecek bir gündem maddesi haline getirmeye çalışmanın, iyi niyetle izah edilebilir bir tarafı yoktur. Bu tür tezviratlar, birilerinin seçim sonuçları üzerinde kendilerine ait korunaklı bir alan oluşturmaya, muhtemel başarısızlığa bir kılıf uydurmaya çalışması haline dönüşmektedir" dediHerkesin kanun ve kurallar çerçevesinde oyunu kullanabilmesi ve demokrasiye güç vermesi gerektiğine değinen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Bu noktadan hareketle, İçişleri Bakanlığı
olarak adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk. Dolayısıyla burada suçlayıcı ve manipüle edici bir yaklaşım yerine, hataları düzeltmeye dönük ama seçimin itibarını önceleyen bir yaklaşım sergilemenin daha doğru olduğunu ifade etmek isterim."Türkiye'deki Suriyelilere de değinen Soylu, "Türkiye'de vatandaşlık almış, oy hakkı olan Suriyeli sayısı 79 bin 820 kişidir. Bunların içinden reşit olmayanları çıkardığımızda önümüzdeki seçimde oy kullanabilecek olanların sayısı 53 bin 99'dur. Yani sokakta gördüğünüz her Suriyeli oy kullanıyor değildir. Keza bu 53 bin kişinin içinde 2011 öncesinde vatandaşlık hakkını elde etmiş olanlar, evlendiği için eş durumundan vatandaşlık hakkını elde etmiş olanlar da dahildir. Bir yanda yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayısı olan yaklaşık 59 milyon kişi, öte yanda vatandaşlık hakkı almış ve oy kullanma yaşında olan 53 bin 99 kişidir"dedi.
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Bakanlık olarak seçim güvenliğini "Kampanya dönemi güvenliği", "Oy verme güvenliği" ve "Oyların sayımının güvenliği" olmak üzere üç başlıkta ele aldıklarını belirtti.
Her seçim döneminde İçişleri Bakanlığı için tam bir teyakkuz hali olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Özellikle seçim günü 547 bin kolluk personelimizin tamamı görev başında olacaktır. Aynı zamanda bunları eğitmeye başladık. Şu ana kadar 45 bin personelimizi eğittik, 15 Şubat itibariyle tüm ekipler tamamlanmış olacak. Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde, terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir. Bütün bunların ötesinde devlet olarak sorumluluğumuz, her vatandaşımızın oyunu özgürce, tehdit ve baskıdan uzak bir şekilde kullanabilmesini temin etmektir. Bu itibarla sandık güvenliğini hiçbir noktada zafiyete uğratamayız, vatandaşımızı terör örgütünün tehditlerine maruz bırakamayız.
Her seçimde sıkça tartışılan konulardan birisi de sandık taşıma ve birleştirmedir. Bildiğiniz gibi vatandaşların oy kullanmaya gidemeyeceği veya sandık görevlisi göndermenin, sandık güvenliğini tesis etmenin, orada çok güvenlik görevlisiyle az oy kullanıldığı alanlarda bir birleştirme yapmanın, özellikle yine kanun ve yasaların verdiği bir hak olduğu ve aynı zamanda köy ve mezralara, 3-5 veya 6 oyun olduğu mezralara değil orada oy kullanmak durumunda olanların en yakın merkezlere taşındığı sistem geçen seçimde uygulandı. O zaman da kıyameti kopardılar. Bu noktada valilerimiz sandık taşıma ve birleştirme ile ilgili kanunla belirtilen sınırlarda sadece talepte bulunma hakkına sahiptir. Karar verme yetkisi ise seçim kurullarına aittir. Her seçimde bizim bakanlıkça bu türden taleplerimiz oluyor ancak elbette ki kararı verecek ilgili kurullardır. Verilen karara göre hareket edilecektir."
"SEÇİMLERİN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİNİ İSTİYORUZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çok büyük bir seçim tecrübesi ve demokratik olgunlukla seçime gideceğini anlatarak, şöyle konuştu: "Milli Mücadele günlerinde dahi seçim pratiği olan aziz milletimiz, karşılaştığı her zorluğu reyinin gücü ile aşmasını bilmiştir. Hatta bunun belki de en önemli şahidi, Erzurum Kongresi
'nin yapıldığı bu güzel şehirdir. Bu önemli bir toplumsal meziyettir ve her türlü takdiri hak etmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak seçim güvenliği ile ilgili yasaların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında kararlıyız. Kapasite, bilgi ve tecrübemiz de en üst seviyededir. Vatandaşlarımızın bu seçimi bir demokrasi bayramı havasında geçirmesini temin etmek için tüm hazırlıklarımızın tam olduğunu, herkesin bu noktada müsterih olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Toplam 23 ilde teklif edilen seçim bölgesi 1772, kabul edilen seçim bölgesi 1201, reddedilen seçim bölge 571, kabul edilen sandık bölgelerindeki seçmen sayısı 245 bin 788, reddedilen seçim bölgelerindeki seçmen sayısı 64 bin 650'dir. Yani bizim buradaki arkadaşlarımızın ortaya koyduğu taleplerin buradaki oran çerçevesinde bir şekilde neticelendirildiği, yani yüzde 68'in kabul edildiği, yüzde 42'sinin de seçim kurullarınca reddedildiği bir tabloyu sizlere arz etmek isterim." dedi. - ERZİNCAN