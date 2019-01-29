Seçim Broşürü Dağıtırken Canından Oldu

Mamak ilçesinde, otomobilin çarptığı İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini yaşamını yitirdi.

Mamak ilçesinde, otomobilin çarptığı İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini'ye, Ulus istikametine giden Muhammet İpek idaresindeki 34 BKF 716 plakalı otomobil çarptı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çini'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Kazanın, İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olan Çini'nin seçim çalışması için broşür dağıtırken olduğu öğrenildi.

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