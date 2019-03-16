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Seçim Bürosu Önünde Arazi Anlaşmazlığı Yüzünden Silahlı Kavga Çıktı: 1'i Ağır 3 Yaralı

1 saat önce

Seçim bürosu önünde arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı: 1'i ağır 3 yaralı Seçim bürosu önünde karşılaşan iki aşiret üyeleri silahlı kavgaya tutuştuŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aşirete mensup üyeleri arasında kavga çıktı.

Seçim bürosu önünde arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı: 1'i ağır 3 yaralı
Seçim bürosu önünde karşılaşan iki aşiret üyeleri silahlı kavgaya tutuştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aşirete mensup üyeleri arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre daha önceden arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aşirete mensup üyeler Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde karşılaştı. Yaşanan tartışma sonrası aşiret üyeleri birbirine silah, taş ve sopalarla saldırdı. Özel hareket polislerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede zırhlı araçlar da devriye gezdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, 1'i ağır 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
2 kişinin gözaltına alındığı kavga sonrası polis bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Viranşehir, kavga, 3. Sayfa
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