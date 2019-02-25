Son Dakika Haberleri: Seçim Çalışmalarına Horon Arası

Seçim Çalışmalarına Horon Arası

58 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Trabzon'un kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Seçim Çalışmalarına Horon Arası, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Trabzon'un kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Dündar, etkinlikte yoğun istek üzerine Karadenizlilerin horon oynamasına eşlik etti.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinliğe katılan Başkan Dündar, Trabzonluların eğlencesine horon teperek ortak oldu. Salondaki coşkunun 31 Mart seçimlerinde AK Parti adına aynı şekilde devam etmesini dileyen Başkan Dündar, "Bu akşam burada coşku dolu bir gece yaşıyoruz ve hep birlikte eğleniyoruz. Karadenizli hemşehrilerimizin kültürünü bugün burada Bursa'da yaşatıyoruz. Bursa'mız bir cazibe merkezi. Anadolu'nun değişik şehirlerinden buraya geldik. Bursa'mızın güzelleşmesi için çalışıyoruz. Ben bu akşam burada coşkuyu, neşeyi görüyorum. İnşallah sizin bu neşeniz, Bursa'nın neşesi olsun. 31 Mart tarihinde hepimizin neşesi olsun" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Dündar'a Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu tarafından plaket takdim edildi. Etkinlikte uzun süre horon oynayan vatandaşlara eşlik eden Başkan Dündar'ın bu alandaki yeteneği Trabzonlular tarafından beğeni topladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Osmangazi, Trabzon, Bursa, AK Parti, Güncel
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