Seçim dönemine ilişkin yayın ilkeleri belirlendi
27 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 1 Ocak 2019'dan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin bitimine kadar basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 1 Ocak 2019'dan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin bitimine kadar basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:33
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Seçim Dönemine İlişkin Yayın İlkeleri Belirlendi
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