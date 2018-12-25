Son Dakika Haberleri: Seçim dönemine ilişkin yayın ilkeleri belirlendi

Seçim dönemine ilişkin yayın ilkeleri belirlendi

27 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 1 Ocak 2019'dan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin bitimine kadar basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçim dönemine ilişkin yayın ilkeleri belirlendi, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 1 Ocak 2019'dan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin bitimine kadar basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:33 

Ekonomi
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