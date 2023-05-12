"Seçim gecesi mesajı" ortalığı birbirine katan dev operatörün CEO'su Murat Erkan'dan açıklama: Turkcell bu seçimin bir tarafı değil - Son Dakika
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"Seçim gecesi mesajı" ortalığı birbirine katan dev operatörün CEO'su Murat Erkan'dan açıklama: Turkcell bu seçimin bir tarafı değil

"Seçim gecesi mesajı" ortalığı birbirine katan dev operatörün CEO'su Murat Erkan'dan açıklama: Turkcell bu seçimin bir tarafı değil

12.05.2023 17:55

Turkcell, 12-15 Mayıs'ta İstanbul'daki merkez çalışanlarına gönderdiği mesajda 'teknik altyapı çalışmaları' gerekçe gösterilerek çalışanların, ofis ve plazalara giriş yapamayacağını açıkladı. Konu bir anda sosyal medyada gündeme bomba gibi düşerken, Turkcell'in CEO'su Murat Erkan, "Bu çalışma seçim gecesi sistemlerimizin daha iyi hizmet vermesi için. Turkcell bu seçimin bir tarafı değil" ifadelerini kullandı.

Turkcell'in 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak, seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdi. Bu durum sosyal medyanın gündemine oturdu.

ŞİRKET CEO'SU ERKAN KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Konuya ilişkin Halktv'ye açıklamalarda bulunan Turkcell CEO'su Murat Erkan, "Plaza da internet mi olur? Plazaya insan girmemesiyle internet ya telefon iletişimi kesilir mi? Plazayı kapatmasak da internet kesilip, yavaşlatılabilir. 2 gün boyunca alt yapı ile ilgili teknik ekibimiz ofiste çalışacak" dedi.

"DIŞARIDAN ARKADAŞLARIMIZIN VPN'E ERİŞEMEMESİ GEREKİYOR"

"VPN bağlantısı bizim kendi dahili şebekemize bizim ekiplerimizin bağlanması demek. Teknik çalışma yapılırken dışardan arkadaşlarımızın VPN'ye erişememesi gerekiyor" diyen Erkan, " Türkiye'de interneti sadece Turkcell sağlamıyor. Türkiye'nin Turkcelli olarak daha önceki seçimlerde de aynı uygulamaları yaptık. Süreci çok hassas yönetiyoruz.

"DAHA ÖNCEKİ SEÇİMDE DE BU ÇALIŞMAYI YAPTIK"

Allah korusun bu internet. Ama bizim işimiz erişimin kopmaması. Çok iddialı bir cümle ama Turkcell interneti çökmez. Teknoloji işinde mutlaka aksilikler olur biz onlar olmasın diye bu çalışmaları yapıyoruz. Daha önceki seçimde de bu çalışmayı yaptık. Turkcell ile ilgili bir sorun oldu mu? Olmadı. Biz bu seçimin tarafı değiliz. Birçok kuruma partilere, kamu kuruluşlarına hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Turkcell'in 'seçim gecesi mesajı' ortalığı karıştırdı! Şirket CEO'su Murat Erkan'dan açıklama geldi Turkcell'in 'seçim gecesi mesajı' ortalığı karıştırdı! Şirket CEO'su Murat Erkan'dan açıklama geldi

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Son Dakika Güncel 'Seçim gecesi mesajı' ortalığı birbirine katan dev operatörün CEO'su Murat Erkan'dan açıklama: Turkcell bu seçimin bir tarafı değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Seçim gecesi mesajı" ortalığı birbirine katan dev operatörün CEO'su Murat Erkan'dan açıklama: Turkcell bu seçimin bir tarafı değil - Son Dakika
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