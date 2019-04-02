Son Dakika Haberleri: Seçim Geçesi Uyuşturucu Ticaretine Polis Engeli

Seçim Geçesi Uyuşturucu Ticaretine Polis Engeli

50 dakika önce

Kırşehir'de, polisin seçim gecesi uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 4 kişi göz altına alındı.

Seçim Geçesi Uyuşturucu Ticaretine Polis Engeli, System.String[]
Kırşehir'de, polisin seçim gecesi uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 4 kişi göz altına alındı.

Kırşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik alınan bilgi ile seçim gecesi operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda B.Ö., K.Ö., ve S.Ö., isimli 3 kişi Kırşehir'de G.M., isimli 1 kişi ise İstanbul'da yakalandı. Yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen kişiler üzerinde yapılan aramalarda 498 adet Ecstasy hap 15,6 gram Esrar Maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartları ile serbest bırakılırken B.Ö., isimli kişi Kırşehir'de G.M., isimli kişi ise İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:58 Kaynak: İHA

Polis, Uyuşturucu Ticareti, Kırşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim Geçesi Uyuşturucu Ticaretine Polis Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]