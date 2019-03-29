Son Dakika Haberleri: Seçim Görevlileri Bilgilendirildi

Seçim Görevlileri Bilgilendirildi

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı .

Seçim Görevlileri Bilgilendirildi, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı .

Ulaş Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen seminerde, İl Seçim Müdürü Mehmet Özkan, sandıklarda görev alacaklara seçimde görev yetkileri hakkında bilgiler verdi. Sandıkların kurulması, oy verme işleminin sona ermesi, oy pusulası ve tutanakların seçim kuruluna teslim edilmesi gibi yapılacak anlatıldı. Özkan seçim ile ilgili sorulan soruları cevapladı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Mehmet Özkan, Sivas, Güncel
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