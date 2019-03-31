Son Dakika Haberleri: Seçim Görevlileri ve Oy Pusulaları Jandarma Refakatinde Ulaştırıldı

Seçim Görevlileri ve Oy Pusulaları Jandarma Refakatinde Ulaştırıldı

12 dakika önce

Diyarbakır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar jandarma refakatinde ulaştırıldı.

Diyarbakır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar jandarma refakatinde ulaştırıldı.

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle askeri helikopter havalanamadı.

Dicle, Kulp, Lice ve Hani ilçe merkezlerinden alınan 101 seçim görevlisi ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araçlar refakatinde kara yolu ile Dicle'nin Yokuşlu; Kulp'un Aygün ve Bayır; Lice'nin Kayacık, Tepe, Üçdamlar; Hani'nin Topçular mahallelerine taşındı.

Görevlilerin ve oy pusulalarının bulunduğu torbaların seçim bölgelerine güvenli şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla jandarma ekiplerince önceden yol güzergahında mayın araması yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:59 Kaynak: AA

Dicle, Diyarbakır, Jandarma, Güncel
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