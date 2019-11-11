Son Dakika Haberleri: Seçim gözlem raporu Morales'e istifa getirdi
Son Dakika Dünya Seçim gözlem raporu Morales'e istifa getirdi

Seçim gözlem raporu Morales'e istifa getirdi

7 saat önce

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ)'nün seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki raporunun ardından artan protestolar nedeniyle istifasını verdi.

Seçim gözlem raporu Morales'e istifa getirdi, System.String[]

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ)'nün seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki raporunun ardından artan protestolar nedeniyle istifasını verdi.Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i istifasının ardından ülkede siyasi belirsizlik sürüyor. Morales, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ)'nün seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki raporu üzerine artan protestolar nedeniyle Pazar günü istifa etmek zorunda kaldı. Bolivya'da yönetimi kimin devralacağı henüz belirsizliğini koruyor.


Evo Morales istifa edeceğini açıklamasının ardından Pazar günü televizyonda yayınlanan bir mülakatında yaşananları darbe olarak niteledi. Morales muhalefeti de bu "halk darbesini" gizlice planlayıp desteklemekle suçladı. Morales istifasını verme kararına gerekçe olarak ise ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunmak istemesini gösterdi.


Evo Morales Twitter üzerinden "şiddet kullanma eğilimindeki grupların" evine saldırdığı ve hakkında "yasalara aykırı bir yakalama kararı" çıkarıldığı şeklinde bir paylaşım yaptı.


Bolivya Emniyet teşkilatı müdürü ise bir televizyon kanalında verdiği demeçte Morales hakkında yakalama kararı bulunmadığını açıkladı.


Olaylar Pazar gecesi de devam etti


Morales'in istifası öncesinde ordudan yapılan açıklamada, haftalardır devam eden protestolar nedeniyle Morales'in görevini bırakması istenmişti. Bu baskılar karşısında görevini bırakmak zorunda kalan Morales'in istifasının ardından da Pazar akşamı çok sayıda kentte olaylar çıktı. Bolivya medyasına yansıyan haberlere göre, özellikle başkent La Paz ve El Alto kentlerinde yoğunlaşan eylemlerde, Morales karşıtlarının kutlamalar yaparken, bazı göstericiler dükkanları ve evleri yağmaladı ve ateşe verdi.


Ne olmuştu?


Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) seçim gözlem raporunda 20 Ekim'de Bolivya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde "açıkça manipülasyon" yapıldığını ortaya koymuştu.


ADÖ'nün raporunda "Bilgisayar sistemindeki manipülasyonlar öyle bir boyutta ki bunun Bolivya devleti tarafından işin temeline inecek şekilde derinlemesine soruşturulması ve bu ciddi vakada sorumluluk gösterilmesi şarttır" ifadelerine yer verilmişti.


Evo Morales raporun açıklamasının ardından devlet başkanlığı seçimlerinin yenileneceği, ayrıca seçim kurulu üyelerinin de değiştirileceğini açıklamıştı. Ancak Morales'in açıklamaları protestoları yatıştırmaya yetmemişti.


Reuters,AFP/BW,JD


(c)


Evo Morales, Bolivya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir?
Erkan Kandemir'in "İstifalar olacak" sözlerinin ardından iki AK Partili isim istifa etti Trump'tan Morales'in istifasına ilk yorum: Gayrimeşru rejimlere mesaj Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 01:57:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim gözlem raporu Morales'e istifa getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]