Seçim günü eylem hazırlığındaki teröristler operasyonla yakalandı! Telefonu camdan böyle atmış - Son Dakika
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Seçim günü eylem hazırlığındaki teröristler operasyonla yakalandı! Telefonu camdan böyle atmış

30.05.2023 12:08

Konya'da seçim günü eylem hazırlığında olduğu öğrenilen DEAŞ terör örgütü üyesi 6 kişi, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında bir kişinin cep telefonunu camdan attığı belirlenirken; 2 kişi tutuklandı.

DEAŞ terör örgütünün 28 Mayıs seçimlerini terörün gölgesinde bırakmak için eylem hazırlığında olduğu, MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlendi. Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen DEAŞ Terör Örgütü üyesi A.H., emniyet güçlerince tespit edildi.

OPERASYONLAR YAKALANDILAR

A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.'nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca A.H.'nin örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği belirtildi.

Seçim günü eylem hazırlığındaki teröristler operasyonla yakalandı

BASKINDA SIRASINDA TELEFONU CAMDAN ATMIŞ

Şüpheli A.H.'nin polis ekiplerinin baskın yaptığı anda cep telefonunu gizlendiği beşinci kattaki apartman dairesinden bir alt kattaki dairenin penceresine attığı görüldü. A.H.'nin söz konusu cep telefonunu örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeleri yapmak için kullandığı ve görüşmelerin tespit edilmemesi için pencereden attığı anlaşıldı.

Seçim günü eylem hazırlığındaki teröristler operasyonla yakalandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.H. ile H.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden Y.B. yurtdışı yasağıyla diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Seçim günü eylem hazırlığındaki teröristler operasyonla yakalandı
Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim günü eylem hazırlığındaki teröristler operasyonla yakalandı! Telefonu camdan böyle atmış - Son Dakika


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