Son Dakika Haberleri: Seçim Günü Manisa'da Toplu Ulaşım 06.00'da Başlayacak

Seçim Günü Manisa'da Toplu Ulaşım 06.00'da Başlayacak

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla toplu taşıma otobüslerinin sabah saat 06.00'da hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Seçim Günü Manisa'da Toplu Ulaşım 06.00'da Başlayacak, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla toplu taşıma otobüslerinin sabah saat 06.00'da hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda vatandaşlar seçim günü gerçekleştirilecek olan ulaşım faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Yapılan duyuruda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla seçim günü sandık kurullarında görevlendirilen seçim görevlilerinin zamanında görev yerlerine ulaşabilmeleri için 31 Mart Pazar günü toplu taşıma otobüslerinin seferlerine saat 06.00'da hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Sabah, Güncel
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