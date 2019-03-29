Son Dakika Haberleri: Seçim Günü Okul Kantinleri Açık Olacak

Seçim Günü Okul Kantinleri Açık Olacak

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda, toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasını kararlaştırdı.

Seçim Günü Okul Kantinleri Açık Olacak, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda, toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasını kararlaştırdı.

Ankara Kantinciler Odası Başkanlığınca YSK'ye gönderilen yazıda, oy kullanılacak okullarda kantinlerin açık olması talep edildi.

Talep yazısını görüşen YSK, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne esas olmak üzere, toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulması gerektiğine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:14 Kaynak: AA

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