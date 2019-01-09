Seçim günü yasakları belli oldu
20 dakika önce
YSK'nın Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
YSK'nın Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:35
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