Son Dakika Haberleri: Seçim günü yasakları belli oldu

Seçim günü yasakları belli oldu

20 dakika önce

YSK'nın Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Seçim günü yasakları belli oldu, System.String[]
YSK'nın Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:35 

Ekonomi
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