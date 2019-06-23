Son Dakika Haberleri: Seçim gününde kalp nakli
Son Dakika Güncel Haber

Seçim gününde kalp nakli

38 dakika önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, seçim gününde acil kalp bekleyen bir hastaya nakil yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, seçim gününde acil kalp bekleyen bir hastaya nakil yapıldı.
Bursa'da özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 46 yaşındaki bir hastanın organları bağışlandı. Bu kişinin kalbinin, İstanbul'da mayıs ayından bu yana acil listesinde kalp bekleyen 53 yaşındaki hastaya uyumlu olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp Nakli Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali başkanlığındaki ekip, harekete geçti.
Gece yarısı bir ekip Bursa'ya giderek organı korumalı şekilde alarak hastaneye getirdi.
Prof. Dr. Kırali başkanlığında Doç. Dr. Sabit Sarıkaya, Doç. Dr. Yücel Özen, Doç. Dr. Zeylan Adademir, Uzman Dr. Mehmet Aksüt, Uzman Dr. Tanıl Özer, anestezi uzmanı Ataman Erkılıç, hastaya kalbi nakletti.
Nakil hakkında AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Yücel Özen, bir süredir acil durumda olan hastalarına gece yarısı uyumlu kalp bulunduğu haberinin gelmesinin ardından alarma geçtiklerini anlattı.
Organın İstanbul'a getirilerek başarılı bir ameliyatla hastaya nakledildiğini belirten Özen, "Hastamızı yoğun bakıma çıkardık. Hastanenin kuruluşundan bu yana 212. kalp naklini bugün gerçekleştirdik." dedi.
Özen, ameliyatın ardından ekip olarak oylarını kullanmaya gideceklerini söyledi.
Seçim gününde kalp nakli
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:19 Kaynak: AA
Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Binali Yıldırım Twitter'dan çağrıda bulundu: Son ana kadar sandıkları terk etmeyin Manken Tuğçe Kazaz'dan tartışma yaratan İmamoğlu paylaşımı İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu: Oylarını kullanıp yollara düştüler HDP Eş Genel Başkanı Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına uymayarak oyunu kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 15:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim gününde kalp nakli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]