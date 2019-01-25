Son Dakika Haberleri: Seçim Güvenliği İçin Toplandılar

Seçim Güvenliği İçin Toplandılar

59 dakika önce

DÜZCE(İHA) –Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Seçim Güvenliği İçin Toplandılar, System.String[]
DÜZCE(İHA) –Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin huzur ve güven ortamında yapılması için Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında Valilik Makam Toplantı Salonunda "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum müdürleri ve görevlileri katıldı.

Vali Zülkif Dağlı, Düzce'de seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılması için her türlü tedbirin alınacağını bildirdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

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