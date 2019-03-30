Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın Başkanlığı'nda Yapıldı

Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.



31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi amacıyla bu güne kadar alınmış olan tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıya, Vali Günaydın'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İlçe Kaymakamları ve diğer ilgililer katıldı. Vali Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinin Kayseri'de huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin aldığını belirterek, seçimlerin huzur ve güven içerisinde sona ermesi için siyasi parti yöneticilerimizin, adayların ve vatandaşlarımızın katkı ve destekleri bizler için önemlidir." dedi. Seçim öncesi ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına önemli görevler düştüğünü ifade eden Vali Günaydın, bununla ilgili çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir." diye konuştu. Vali Günaydın ayrıca oy verme günü ve sonrasında da her hangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için bütün birimlerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında olacaklarını belirtti.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunumun yapıldığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KAYSERİ

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