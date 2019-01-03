Son Dakika Haberleri: Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Su Başkanlığında Yapıldı

Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Su Başkanlığında Yapıldı

1 saat önce

Mersin'de, 31 Mart'ta yapılacak olan 'Mahalli idareler, mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi güvenlik değerlendirmesi' ile ilgili olarak Vali Ali İhsan Su başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Su Başkanlığında Yapıldı, System.String[]
Mersin'de, 31 Mart'ta yapılacak olan 'Mahalli idareler, mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi güvenlik değerlendirmesi' ile ilgili olarak Vali Ali İhsan Su başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, 13 ilçe kaymakamı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Vekili, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanları katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin bir sunum yaptığı toplantı, seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler ile ilgili konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Ali ihsan, Mersin, Güncel
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