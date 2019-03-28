Seçim Güvenliği Toplantısı' Yapıldı
56 dakika önce
31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin, Aşkale'de huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin, Aşkale
'de huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı. Erzurum
Valisi Okay Memiş
başkanlığında, Aşkale Kaymakamlık
makamında gerçekleştirilen toplantıya, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
, Jandarma
İl Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun'un yanı sıra Aşkale ilçe güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.
Toplantıda, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Erzurum ve Aşkale'de huzur, güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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