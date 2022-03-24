Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda - Son Dakika
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Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda

24.03.2022 08:17

TBMM Anayasa Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti'li Ali İhsan Yavuz ile CHP ve HDP'li milletvekilleri arasında, 'İstanbul seçimi' tartışması yaşandı.

TBMM Anayasa Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti'li Ali İhsan Yavuz ile CHP ve HDP'li milletvekilleri arasında, 'İstanbul seçimi' tartışması yaşandı. CHP ve HDP'li üyeler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a İstanbul Belediye Seçimlerini hatırlattı. AK Parti'li Yavuz ve CHP'li üyeler arasında 'hırsız' tartışması yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, seçim döneminde kolluk kuvvetlerinin İstanbul'un belli semtlerinde 'Sahte seçim avına' çıktığını öne sürdü. Bunun üzerine tepki gösteren Ali İhsan Yavuz, "Ben öyle şeyler söyleyeceğim ki yüzünüz kızaracak. Kim hırsız size anlatacağım" sözleri ile yanıt verdi. CHP'li Emir, "Koca bir seçimi çaldınız" diyerek AK Parti'li Yavuz'a tepki gösterirken, HDP'li komisyon üyeleri de "Seçimlerde hakkımızı yediniz" diyerek tartışmaya katıldı. Bunun üzerine Ali İhsan Yavuz da, "Ben size kim ne çaldı, hırsız kim anlatayım" sözleriyle karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine görüşmelere tekrar ara verildi.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerin görüşülmesine geçildi.

Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda
Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda
Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda - Son Dakika


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