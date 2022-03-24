Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (3)

24.03.2022 03:27

KOMİSYON'DA GEÇ SAAT TARTIŞMASITBMM Anayasa Komisyonu'nda, kanun teklifi görüşmelerinin geç saatlere kalması, muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

KOMİSYON'DA GEÇ SAAT TARTIŞMASI

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, kanun teklifi görüşmelerinin geç saatlere kalması, muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Milletvekilleri, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'a yönelik saatle ilgili eleştirilerde bulundu.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, teklifte yer alan bazı maddelerin utanç verici olduğunu söyleyerek, "Niye sabaha kadar çalışıyoruz, neyi geçirmeye çalışıyoruz, neden bu kadar acele ediyorsunuz, niye muhalefeti dinlemiyorsunuz? Umurunuzda değil bizim sözlerimiz. Onun için gece sabahlara kadar çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.Kadıgil'e Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt tepki gösterince, CHP ve HDP'li milletvekilleri de Beyazıt'a tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine, toplantıya ara verildi.

Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (3)
Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (3)
Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (3)
YORUMLAR
500
Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (2) Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (2) Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor Anayasa Komisyonu milletvekili seçim kanunu teklifini görüşmek üzere toplandı Anayasa Komisyonu milletvekili seçim kanunu teklifini görüşmek üzere toplandı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (3) - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi
01:01 Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi
00:30 Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcak hava bu hafta etkisini gösterecek
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
23:37 Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 03:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement