Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (3) - Son Dakika

KOMİSYON'DA GEÇ SAAT TARTIŞMASI

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, kanun teklifi görüşmelerinin geç saatlere kalması, muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Milletvekilleri, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'a yönelik saatle ilgili eleştirilerde bulundu.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, teklifte yer alan bazı maddelerin utanç verici olduğunu söyleyerek, "Niye sabaha kadar çalışıyoruz, neyi geçirmeye çalışıyoruz, neden bu kadar acele ediyorsunuz, niye muhalefeti dinlemiyorsunuz? Umurunuzda değil bizim sözlerimiz. Onun için gece sabahlara kadar çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.Kadıgil'e Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt tepki gösterince, CHP ve HDP'li milletvekilleri de Beyazıt'a tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine, toplantıya ara verildi.