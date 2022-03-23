Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika
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Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor

23.03.2022 15:17

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Anayasa Komisyonunda başlandı.

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Anayasa Komisyonunda başlandı.

Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan seçim kanunu teklifi ele alınıyor.

Teklifin imza sahipleri, teklifin içeriği ile ilgili açıklama yapıyor.

Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirilecek.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde aldığı oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, süreleri içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek.

Salt TBMM'de grup kurmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor
Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor
Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika


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