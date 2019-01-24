Seçim Kavgası
1 saat önce
Şanlıurfa'da iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Merkez Haliliye
ilçesinde muhtar adayı 2 kişinin yakınları arasında sosyal medya üzerinden seçim dolayısıyla başlayan atışma tarafların Bahçelievler Mahallesi
Muhtarlığı önünde toplanmasının ardından silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Adnan ve Recep D. ile İbrahim ve Halil K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bölgede çok sayıda mermi kovanı buldu. Polis
kavgaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:51 Kaynak: AA
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