Seçim kavgasına tepkiler büyüyor - Son Dakika

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Erzurum İl Kongresi'nde yaşanan arbedenin tartışmaları giderek büyüyor. Kongrede CHP İl Başkan adayı Orhan Bozkurt , saldırganlardan salon dışına çıkarılarak kurtarılmıştı. CHP'liler bu tür olayların partiye zarar verdiğini söylerken Bozkurt, Türkiye 'nin dört bir tarafından geçmiş olsun telefonları aldığını bildirdi.

CHP Erzurum İl Kongresi'nde yaşananların ardından 5 oyla seçimi kaybeden Orhan Bozkurt, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na kongrenin iptali için müracaatta bulundu. Bozkurt'un talebini değerlendiren Yakutiye İlçe Seçim Kurulu, 'Yapılan kongrede seçim öncesine ait tüm iş ve işverenlerin divan kurulunca yönetildiği ve itirazcının dilekçesinde belirttiği seçim öncesi oluşan arbede ve olumsuzluklara ilişkin adli makamların yetkili olduğu bu durumun başkanlığımızca değerlendirilmeyeceği anlaşıldığından başkan adaylarından Orhan Bozkurt'un talebi yerinde görülmemiştir' gerekçesiyle seçimin iptali istemini reddetti.

"MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM

İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine Bozkurt, kongre salonunda ve seçim sırasında yaşanan olaylarla ilgili hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte İl Seçim Kurulu'na başvuracağını ifade eden Bozkurt, seçimin sonucu direkt etkileyecek vahim maddi hatalar yaşandığını ileri sürerek kongrenin iptalini isteyeceğini bildirdi. Aynı zamanda CHP genel merkeziyle de süreçle ilgili yakın ilişkide olduğunu kaydeden Bozkurt, yöneticilere yaşananlar hakkında bilgi verdiğini kaydetti. İl Başkanlığı seçiminde yaşanan olayların sadece şahsını ve kendisine destek veren delegeleri değil tüm CHP mensuplarını ve Erzurum kamuoyunu da rahatsız ettiğini belirten Bozkurt, "Seçim salonunda yaşananlardan dolayı partili partisiz toplumun her kesiminden yüzlerce destek mesajı ve telefonu aldım. Ben demokratik haklarımı kullandım ancak bir kez daha tekrarlıyorum ki partiyle hiç alakası olmayan CHP'nin içine birileri tarafından sokuşturulmuş provokatörler tarafından kongremiz sabote edildi. Yaşanan durumdan hepimiz üzgünüz. Bir CHP mensubu olarak bu kongrenin en iddialı adayı olarak Erzurum'da CHP'ye zarar veren tüm yapılarla mücadele etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

"SEÇİM BİTTİ"

Kongreden 3 gün sonra ilçe seçim kurulundan mazbatalarını aldıklarını ve seçimin bittiğini söyleyen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ise şunları söyledi: "Bu mazbata ile ben ve örgütüm, Cumhuriyet Halk Partisi 'nin bütün üyeleri Erzurumda el birliği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçimde sanki büyük olaylar varmış gibi yerel ve ulusal basında epey bir yankı getirdi. Bu da bizim için Erzurum'da biraz karalama gibi gözüktü ama en azından Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum'da var olduğunu gösterdi. Özellikle yerel basında Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanı kim? 'Sarı çizmeli Mehmet Ağa' diyecek kimse kalmadı. Tartışmalar kongrelerde olur. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile il başkanı adayı olan Orhan Bozkurt arkadaşımız arasında küçük dil sürtüşmesi oldu. Özellikle divan başkanımız CHP Muğla Mürsel Alban ve sağ duyulu bütün partililerimiz bu tartışmanın büyümesine engel olduk. Hiçbir kimsenin tırnağı dahi kanamadı. Hiçbir kimseye kesinlikle kimse el kaldırmadı. Biz kendi kongremizi huzurlu bir şekilde tertemiz bitirdik. Seçim kurulu da oradaydı. Türkiye Cumhuriyetinin kolluk kuvvetleri emniyet müdürlüğünden gelen polis arkadaşlarımız, komiser arkadaşlarımız da oradaydı. Hiçbir kimse hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Çünkü öyle bir ihtiyaç yoktu. Öyle bir durum oluşmadı. Bu iftiraların da hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz bunları da biriktirdik. Şu an oturduğumuz kiralık binayı da o tazminatlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne alacağız. O arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu binayı alabilmemize bir vesile olacaklar. Orhan Bozkurt'un eşi Sayın Merve Bozkurt'a kesinlikle kimse el kaldırmamıştır. Kimse herhangi bir kelime söylememiştir. Öyle bir şey de yoktur. Kendisini de tenzih ediyorum. Lütfen basında olsun başka bir yerde olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirecek hiçbir kelimeyi yanlış olarak kimse söylemesin. Biz adalete gerçekten inanıyoruz. Biz adalete inanan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin fertleriyiz."

İSTİFALAR OLABİLİR

CHP'nin merkez Aziziye eski İlçe Başkanı Mustafa İspirli de, "14 yıl il yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Bu olaylardan 31 Mart yerel seçimlerinde partimiz adına Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sait Şimşek , İl Başkanı Bülent Oğuz ve Divan Başkanı olan Milletvekili Mürsel Alban sorumludur. Bu bilinçli yapılan bir şey. Kongre öncesi bir yerde toplanmış ve orayı basmışlar. Bizim parti ile alakaları yok. Kongreye değil de kavgaya gelmişler. Bunlar ayıp şeyler. Çocuklarım partiden istifa etti. Toplu istifalar da olabilir. Böyle devam ederse 60'a yakın kişi partiyi bırakabilir. Başkan adayı Orhan Bey'i eşinin yanında nerede ise ölümüne vuracaklardı. Partiye yakışmayan olaylar oldu" dedi.

KARGAŞA YARATILDI

Partinin üyelerinden emekli öğretmen Edip Cengiz ise, "İyi bir kongre olmasını dilerdim fakat tanımadığımız insanlar tarafından bir kargaşa yaratıldı bunun da CHP ile hiçbir ilgisi yoktur. 20 yıldan beri üyeliğim devam ediyor. Kesinlikle ben hiçbirini tanımıyorum. CHP'li böyle bir şey yapmaz" diye konuştu.