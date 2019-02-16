Son Dakika Haberleri: Seçim Koordinasyon Merkezi Gece Gündüz Çalışıyor"

Seçim Koordinasyon Merkezi Gece Gündüz Çalışıyor"

1 saat önce

AK Parti Diyarbakır Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) 31 Mart yerel seçimleri için gece gündüz demeden çalışıyor.

Seçim Koordinasyon Merkezi Gece Gündüz Çalışıyor
AK Parti Diyarbakır Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) 31 Mart yerel seçimleri için gece gündüz demeden çalışıyor.

Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mehmet Hasan Fidan, 31 Mart yerel seçimleri için oluşturduğu ekiple Diyarbakır Büyükşehir ve ilçelerde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe başkanlarıyla koordineli bir şekilde sıkı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen SKM Başkanı Hasan Fidan, bunun neticesinde 31 Mart yerel seçimlerinde mazbataları Cumhurbaşkanına hediye edeceklerini belirtti. Fidan, "Oluşturduğumuz ekiple Diyarbakır'da yerel seçimlere yönelik büyükşehir ve 17 ilçede kurduğumuz profesyonel ekibimizle çalışıyoruz. Büyükşehir ve ilçe başkanlarımızla koordineli bir şekilde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Bunun neticesinde inşallah 31 Mart seçimlerinin galibi olacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Diyarbakır'ın mazbatalarını hediye edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

AK Parti, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den AK Parti'ye Geçen Belediye Başkan Adayı Saylak'ın, Erdoğan'la Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı AK Parti Alaplı İlçe Başkanı'ndan, Sitem Eden Muhtara: Duygu Sömürüsü Yapma

Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:18:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim Koordinasyon Merkezi Gece Gündüz Çalışıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]