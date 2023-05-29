Seçim kutlamasında kalbinden bıçaklanan İYİ Parti üyesi toprağa verildi - Son Dakika
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Seçim kutlamasında kalbinden bıçaklanan İYİ Parti üyesi toprağa verildi

Seçim kutlamasında kalbinden bıçaklanan İYİ Parti üyesi toprağa verildi

29.05.2023 15:20

Dün akşam seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kutlamalar sırasında çıkan bıçaklı kavgada İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt hayatını kaybetti. Kurt bugün son yolculuğuna uğurlanırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında İYİ Parti Gülyalı İlçe Başkanlığı önünde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı. AK Parti grubunun oluşturduğu araç konvoyunda bulunan E.K. (17) ile İYİ Parti İlçe Başkanlığı önünde bulunan Erhan Kurt arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Araçtan inen E.K., R.Z. (39) ve S.K. (46) ile Erhan Kurt arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. E.K., iddiaya göre üzerindeki bıçakla Erhan Kurt'u kalbinden yaraladı. Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erhan Kurt, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrası kaçan E.K. ve beraberindeki R.Z. ile S.K., Giresun'un Bulancak ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 1 çocuk babası Erhan Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesi'nden alınarak Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç, siyasi partiler temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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İYİ Parti, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim kutlamasında kalbinden bıçaklanan İYİ Parti üyesi toprağa verildi - Son Dakika


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