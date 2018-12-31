Seçim maratonu resmen başlıyor

YSK'nın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci yarın başlıyor.

YSK'nın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci yarın başlıyor. Takvime göre, seçime katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak'ta ilan edilecek. Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına teslim edecek.

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