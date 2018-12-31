Son Dakika Haberleri: Seçim maratonu resmen başlıyor

Seçim maratonu resmen başlıyor

16 dakika önce

YSK'nın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci yarın başlıyor.

Seçim maratonu resmen başlıyor, System.String[]
YSK'nın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci yarın başlıyor. Takvime göre, seçime katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak'ta ilan edilecek. Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına teslim edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:35 

Ekonomi
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