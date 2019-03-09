Seçim Minibüsü Kaza Yaptı: 7 Yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde seçim çalışması yapan CHP Salihli İlçe Başkanlığına ait minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde seçim çalışması yapan CHP Salihli İlçe Başkanlığına ait minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Durasallı Mahallesi'nde M.İ'nin (28) kullandığı 45 AAG 462 plakalı kamyonet ile M.T'nin (23) kullandığı 45 LF 006 plakalı CHP Salihli İlçe Başkanlığına ait minibüs çarpıştı.
Kazada sürücülerle seçim çalışmalarına katılan partililerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:21 Kaynak: AA
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