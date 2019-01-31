Son Dakika Haberleri: Seçim Ofisi Açıldı

Seçim Ofisi Açıldı

9 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İYİ Parti'nin seçim ofisi açıldı.

Seçim Ofisi Açıldı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İYİ Parti'nin seçim ofisi açıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Buradaki ziyaretlerinin ardından Akşener, Osmaneli seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada ofisi açan Akşener'e Osmaneli İlçe Başkanı Cemil Özkahya, İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, belediye başkan adayı ve çok sayıda partili eşlik etti. Meral Akşener burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek ofisin hayırlı olması temennilerinde bulundu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Osmaneli, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması

Hırsızlık Amacıyla Girdikleri Evde 5 Kişilik Aileyi Öldürüp Ateşe Veren Canilere Ceza Yağdı Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:47:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim Ofisi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]