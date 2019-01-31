Seçim Ofisi Açıldı
9 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İYİ Parti'nin seçim ofisi açıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İYİ Parti'nin seçim ofisi açıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Buradaki ziyaretlerinin ardından Akşener, Osmaneli seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada ofisi açan Akşener'e Osmaneli İlçe Başkanı Cemil Özkahya, İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, belediye başkan adayı ve çok sayıda partili eşlik etti. Meral Akşener burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek ofisin hayırlı olması temennilerinde bulundu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: İHA
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