Son Dakika Haberleri: Seçim Ofisi Açılışında Gözaltına Alınan 12 Hdp'li Serbest Kaldı

Seçim Ofisi Açılışında Gözaltına Alınan 12 Hdp'li Serbest Kaldı

53 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke'de HDP seçim irtibat bürosu açılışında PKK'yı öven türkü eşliğinde halay çektiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Seçim Ofisi Açılışında Gözaltına Alınan 12 Hdp'li Serbest Kaldı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke'de HDP seçim irtibat bürosu açılışında PKK'yı öven türkü eşliğinde halay çektiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay önceki gün Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Hereke HDP seçim bürosunun açılışında güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, açılışta terör örgütünü övücü türkü söyleyerek halay çekildiğini, terör örgütü ve lideri için övücü sloganlar atıldığını tespit etti. Bir süre gruba uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, türküyü söyleyen R.B., müzisyen E.Ç. ve bölücü sloganlar eşliğinde halay çeken D.A., C.T., H.P., H.B., İ.B., Ö.K., Ö.A., F.T., U.G. ile Y.Ç. adlı şahısları gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:39 Kaynak: İHA

Kocaeli, Hereke, Körfez, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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