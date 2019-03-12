Son Dakika Haberleri: Seçim Ofisi Açılışında Terör Propagandası Yapan 12 Hdp'li Adliyeye Sevk Edildi

Seçim Ofisi Açılışında Terör Propagandası Yapan 12 Hdp'li Adliyeye Sevk Edildi

2 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke'de HDP seçim irtibat bürosu açılışında PKK'yı öven türkü çalarak halay çektiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 12 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Seçim Ofisi Açılışında Terör Propagandası Yapan 12 Hdp'li Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke'de HDP seçim irtibat bürosu açılışında PKK'yı öven türkü çalarak halay çektiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 12 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay önceki gün Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Hereke HDP seçim bürosunun açılışında güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, açılışta terör örgütünü övücü türkü söyleyerek halay çekildiğini, terör örgütü ve lideri için övücü sloganlar atıldığını tespit etti. Bir süre gruba uyarılarda bulunan jandarma ekipler, türküyü söyleyen R.B., müzisyen E.Ç. ve bölücü sloganlar eşliğinde halay çeken D.A., C.T., H.P., H.B., İ.B., Ö.K., Ö.A., F.T., U.G. ile Y.Ç. adlı şahısları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 10 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden bazıları ise adliye merdivenlerinde basın mensuplarına tepki gösterdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

Körfez, Jandarma, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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