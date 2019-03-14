Son Dakika Haberleri: Seçim Ofisinde Kan Bağışı Kampanyası

Seçim Ofisinde Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Seçim Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Seçim Ofisinde Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Seçim Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Bir günde 79 ünite kan bağışı toplandı.

Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Özkan Çobanoğlu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Seçim Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen kan bağışından Gayet memnun olarak dönüyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Korkuteli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatman, Rayların Üzerinde Su İçen Kedi İçin Tramvayı Durdurdu Meteoroloji'den Ülke Geneline Yağış Uyarısı! Hava Sıcaklıkları Düşecek

Oyuncu Levent Beceren, Hayatını Kaybetti Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:26:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim Ofisinde Kan Bağışı Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]