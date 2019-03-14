Seçim Ofisinde Kan Bağışı Kampanyası
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Seçim Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.
Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli
Seçim Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Bir günde 79 ünite kan bağışı toplandı.
Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılayı
Batı Akdeniz
Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Özkan Çobanoğlu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Seçim Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen kan bağışından Gayet memnun olarak dönüyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:28 Kaynak: İHA
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