Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimler sebebiyle 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılan seçmen listeleri, 17 Ocak saat 17.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor



31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimler sebebiyle 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılan seçmen listeleri, 17 Ocak saat 17.00'a kadar muhtarlıklarda kontrol edilebilecek. Verilen tarihler arasında ismi listede olmayan ya da adres değişimi yapmak isteyen vatandaşlar, belgeleri ile nüfus müdürlüklerine giderek sorunlarını çözebilecek. 17 Ocak'tan itibaren ise seçmen kağıtları hakkında işlem yapılamayacak. Vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Eskişehir Odunpazarı İlçesine bağlı Yıldıztepe Muhtarı Adnan Çetinel, seçim ile alakalı uyarılarda bulundu.



Son kontrol tarihine kadar seçmenlerin listeleri kontrol etmesi gerektiğini ifade eden Muhtar Çelikel, "Dün itibariyle seçmen listeleri elimize ulaştı. Ben bu listeleri alfabetik olarak numaralandırdım. Böylelikle mahalle sakinlerimiz gelip isimlerini daha kolay bir şekilde bulabiliyor. Seçmen listelerimiz 17 Ocak'a kadar burada kalacak. Vatandaşlarımız bu tarihi geciktirmeden gelip kontrollerini yapması lazım. Adres değişikliği yapmak isteyen ya da listede adı olmayan seçmenlerimiz ise bu tarihe kadar belgeleri ile nüfus müdürlüklerimize başvurarak sorunlarını çözebilirler" dedi. - ESKİŞEHİR

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