Son Dakika Haberleri: Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat

Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimler sebebiyle 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılan seçmen listeleri, 17 Ocak saat 17.

Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor

31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimler sebebiyle 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılan seçmen listeleri, 17 Ocak saat 17.00'a kadar muhtarlıklarda kontrol edilebilecek. Verilen tarihler arasında ismi listede olmayan ya da adres değişimi yapmak isteyen vatandaşlar, belgeleri ile nüfus müdürlüklerine giderek sorunlarını çözebilecek. 17 Ocak'tan itibaren ise seçmen kağıtları hakkında işlem yapılamayacak. Vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Eskişehir Odunpazarı İlçesine bağlı Yıldıztepe Muhtarı Adnan Çetinel, seçim ile alakalı uyarılarda bulundu.

Son kontrol tarihine kadar seçmenlerin listeleri kontrol etmesi gerektiğini ifade eden Muhtar Çelikel, "Dün itibariyle seçmen listeleri elimize ulaştı. Ben bu listeleri alfabetik olarak numaralandırdım. Böylelikle mahalle sakinlerimiz gelip isimlerini daha kolay bir şekilde bulabiliyor. Seçmen listelerimiz 17 Ocak'a kadar burada kalacak. Vatandaşlarımız bu tarihi geciktirmeden gelip kontrollerini yapması lazım. Adres değişikliği yapmak isteyen ya da listede adı olmayan seçmenlerimiz ise bu tarihe kadar belgeleri ile nüfus müdürlüklerimize başvurarak sorunlarını çözebilirler" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar 6 Ocak 2019, Oğlak Burcu'ndaki Güneş Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek ?

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:37:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]